Wutwelle nach Strafmilderung für Russland-Betrug

Bei Olympia 2021 in Tokio und 2022 in Peking sowie der Fußball-WM 2022 in Katar darf Russland dem CAS zufolge nicht mit einem eigenen Team antreten, seine Flagge darf nicht gehisst, seine Hymne nicht gespielt werden. Man werde das Urteil „sorgfältig prüfen“, ließ das IOC schmallippig wissen. Die FIFA folgte dem am Freitag.