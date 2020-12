Ineos steigt bei Formel-1-Team Mercedes ein - Wolff bleibt

In einer Videokonferenz mit internationalen Medienvertretern ergänzte der Österreicher: „Mein Engagement würde ohnehin nicht enden, wenn ich eines Tages den Ball an jemand anderen abgebe, weil ich ja als Miteigentümer dabeibliebe.“ Im Moment sei die Person, die ihm folge, noch nicht identifiziert. „Aus diesem Grund werde ich die Rolle (des Teamchefs, Anm.) weiterspielen. Mittelfristig ist aber schon geplant, dass ich mich auf die Gesamtentwicklung des Unternehmens konzentrieren werde. Wenn wir der Meinung sind, dass ich diesen Stock abgeben kann, werde ich das auch machen. Kurzfristig ist das aber nicht geplant.“

Trotz des Teil-Rückzugs von Daimler wird der Rennstall das Formel 1-Werksteam von Mercedes-Benz bleiben und auch in den kommenden Jahren weiterhin mit Mercedes Chassis und Power Units an den Start gehen. Das Petrochemie-Unternehmen Ineos hat sich im Sport bereits in vielfältiger Weise als Sponsor hervorgetan. Im Radsport durch Übernahme des Teams Sky, im Segeln mit dem Team UK im America‘s Cup, im Marathon erregte man mit der 1:59 Challenge des Kenianers Eliud Kipchoge in Wien weltweites Aufsehen. Im Fußball engagiert sich Ineos beim Schweizer Club Lausanne-Sport, seit 2019 auch beim französischen Erstligisten OGC Nizza.