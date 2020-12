Mindestens vier Tote durch Zyklon auf den Fidschi-Inseln

Bei dem Durchzug des Zyklons „Yasa“ über den Fidschi-Inseln sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Tod eines Mannes und eines Säuglings am Freitag seien zwei weitere Leichen entdeckt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Samstag mit. Das gesamte Ausmaß der Zerstörungen werde erst in einigen Tagen sichtbar sein. Es sei mit Schäden in Höhe von „Hunderten Millionen Dollar“ zu rechnen.