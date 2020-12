WTA-Saison startet am 5. Jänner - Melbourne-Quali in Dubai

Zwei Tage nach der ATP hat auch die WTA den Kalender für die ersten Wochen der Tennis-Saison bestätigt. Der Saisonstart erfolgt am 5. Jänner mit einem WTA-500-Turnier in Abu Dhabi. Wie die Herren, die zum selben Zeitpunkt in Delray Beach in Florida und in Antalya die ersten Turniere bestreiten, verzichten auch die Damen wegen der strengen Einreisebedingungen auf den gewohnten Saisonstart in Ozeanien und China. Die Turniere in Auckland und Shenzhen pausieren 2021.