Goggia gewann Abfahrt in Val d‘Isere - Siebenhofer Sechste

Die zweite Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Damen in Val d‘Isere hat die gleichen drei Damen auf dem Podest gebracht wie am Freitag in der ersten, allerdings tauschten die ersten zwei die Ränge. Sofia Goggia (Italien) gewann am Samstag 0,24 Sekunden vor der Schweizerin Corinne Suter, Dritte wurde abermals die US-Amerikanerin Breezy Johnson (0,27). Beste Österreicherin wurde Ramona Siebenhofer als Sechste (0,64).