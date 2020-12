Gegen Einsamkeit im Heim: „Weihnachtswunder“ hat Fahrt aufgenommen

Bewohnerinnen und Bewohner in Seniorenheimen sollen Zugang zu den Weihnachtsgeschichten der Kinder bekommen. © Getty Images

Innsbruck, Linz – Die Idee hatte Mario Kozuh-Schneeberger am Samstag vergangene Woche – und machte sich sofort an die Umsetzung. Weil die Besuchsmöglichkeiten in den Altenwohnheimen wegen Corona derzeit und damit auch zu Weihnachten stark eingeschränkt sind, will er, wie berichtet, mit seinem „Weihnachtswunder“ einen Beitrag gegen die Einsamkeit in den Einrichtungen leisten.

Für das Projekt hat der in Linz lebende gebürtige Tiroler zahlreiche Volksschulen in ganz Österreich gewonnen: Schülerinnen und Schüler erzählen vor der Kamera Geschichten. Die dabei entstandenen Clips können entweder in den Seniorenheimen abgerufen und in den Gemeinschaftsräumen vorgeführt oder von den älteren Menschen selbst auf Handy und Tablet angeklickt werden.