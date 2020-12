Dritter Lockdown: Gesetzliche Basis fürs Freitesten notwendig

Sie, sagte Zadić am Samstag, habe „größtes Vertrauen“ in die Experten im Gesundheitsministerium und in den zuständigen Ressorts, wo die Verordnung erarbeitet wird – sowohl im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit als auch auf die Verfassungskonformität.

Für den Direktor des Instituts für Föderalismus, Verwaltungsrechtsexperten und Universitätsprofessor für Staatsrecht an der Uni Innsbruck Peter Bußjäger geht ohne gesetzliche Grundlage gar nichts. Das Covid-Gesetz ermögliche, das Verlassen des privaten Wohnbereichs an bestimmte Zwecke zu knüpfen, nicht aber an Bedingungen wie Freitesten. „Vor allem aber: Die Testung ist ein Eingriff in die körperliche Integrität und bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Wenn eine solche nicht vorhanden ist, darf sie nicht über Umwege erzwungen werden“, schreibt Bußjäger.