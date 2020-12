Johnson: Neue Coronavirus-Variante ansteckender

Die in Großbritannien entdeckte neue Variante des Coronavirus ist laut Premier Boris Johnson nach ersten Erkenntnissen deutlich ansteckender als die bekannte Form. Wegen der Coronavirus-Mutation vwürden die Beschränkungen für London und den Südosten der Insel ab Sonntag deutlich verschärft. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe weniger effektiv seien, sagte Johnson am Samstag in London. Auch Englands Chefmediziner Chris Whitty warnte vor der neuen Virus-Form..

Auch Englands Chefmediziner Chris Whitty warnte vor der neuen Form des Coronavirus. In Großbritannien sei eine neue Variante von Covid-19 entdeckt worden, sagte Whitty am Samstag in London. Untersuchungen hätten ergeben, dass sich dieses Virus schneller ausbreiten könne als die bisherige Variante. Es gebe aber keine Hinweise, dass die neue Variante auch zu einer höheren Sterblichkeit führe. Man habe entsprechende Erkenntnisse an die Weltgesundheitsorganisation WHO weitergeleitet.