ICE-Spitzenreiter Bozen siegte in Bratislava nach Penaltys

Der HC Bozen hat am Samstag die Spitzenposition in der ICE-Eishockey-Liga erfolgreich verteidigt. Die Südtiroler setzten sich auswärts gegen die Bratislava Capitals mit 5:4 (1:2,1:0,2:2/0:0/1:0) nach Penaltyschießen durch und liegen damit zwei Punkte vor Fehervar, das bei den Graz 99ers mit 1:0 (0:0,0:0,1:0) gewann. Die Dornbirn Bulldogs behielten auswärts gegen die Black Wings Linz mit 3:1 (1:1,1:1,1:0) die Oberhand.

In Bratislava entwickelte sich eine Partie auf Messers Schneide, die Führung wechselte regelmäßig, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Am Ende gab der Penaltytreffer von Dustin Gazley den Ausschlag zugunsten der Gäste, die zuletzt zweimal knapp als Verlierer vom Eis gegangen waren.

Auch in Graz war lange Zeit alles offen, ehe Fehervars Paul Geiger 43 Sekunden vor Schluss das Goldtor erzielte und den 99ers damit die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen zufügte. Die Ungarn jubelten über ihren fünften Sieg in Folge.