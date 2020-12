Jim Carrey gibt Comedy-Rolle als Joe Biden auf

Vor der US-Präsidentschaftswahl hatte sich der 58-jährige Komiker Jim Carrey in der Sketch-Show „Saturday Night Live“ (SNL) in den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden verwandelt. Nach Bidens Wahlsieg gibt der Hollywood-Komiker nun die Rolle ab. „Obwohl meine Amtszeit nur sechs Wochen dauern sollte, war ich völlig begeistert, als euer SNL-Präsident gewählt zu werden“, schrieb Carrey am Samstag auf Twitter.

Dies sei in der Comedy-Szene „der höchste Ruf zur Pflicht“ gewesen, witzelte der Komiker. Er würde allzu gerne glauben, dass Biden Sieger wurde, weil er, Carrey, diesen Auftritt so perfekt hinbekommen habe. Einen Grund für seinen Rückzug nannte er nicht. In zurückliegenden Jahren hatten Kollegen wie Jason Sudeikis oder Woody Harrelson ebenfalls den Politiker gemimt.