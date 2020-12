Helene Fischer feiert Weihnachten wegen Corona im Kleinen

Schlagerstar Helene Fischer (36, „Atemlos“) feiert Weihnachten ganz klein - natürlich wegen Corona. „Wir halten uns an die Regeln und Empfehlungen und werden Weihnachten in sehr kleinem familiären Rahmen verbringen“, sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie verband damit auch einen Appell: Nur, wenn man jetzt zusammenstehe und jeder alles in seiner Macht stehende unternehme, könne der Kampf gegen Corona erfolgreich sein.