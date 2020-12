Van der Bellen dankt Papst für klare Worte zu Krisen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Papst Franziskus für seine klaren Worte zur Corona-Pandemie und Klimakrise gedankt. Mit dem Brief an den Papst, aus dem Kathpress am Sonntag zitierte, „übermittle ich Ihnen im Namen der Republik Österreich und persönlich meine allerbesten Wünsche“, schrieb Van der Bellen mit Blick auf das kommende Weihnachtsfest und das Neue Jahr 2021.