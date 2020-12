Deutscher Stummfilmpreis an Rekonstruktion der „Golem“-Musik

Der erstmals verliehene Deutsche Stummfilmpreis geht dieses Jahr an die Arte-Redakteurin Nina Goslar und den Stummfilmmusiker Richard Siedhoff. Das teilte das „Stummfilm Magazin“ als Initiator des Preises am Sonntag mit.

„Der Deutsche Stummfilmpreis ehrt Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um die Präsentation, Wertschätzung, Förderung, Erforschung oder Bewahrung des frühen Films verdient gemacht haben“, so die Organisatoren. Der undotierte Preis soll nun jährlich verliehen werden.

Nina Goslar, in der Arte-Filmredaktion für historische Filmreihen und Filmkonzerte verantwortlich, präge „mit ihrer Leidenschaft für den frühen Film“ die Stummfilmkultur in Deutschland und international, so die Initiatoren.