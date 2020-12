Pianist Levit will weiter gegen Antisemitismus kämpfen

Der Pianist Igor Levit hat im Corona-Jahr viel Kritik ausgehalten - will aber weiter gegen Antisemitismus kämpfen. „Die Härte hat ohne Zweifel zugenommen“, sagte der 33-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Es hat viel verändert, in meinem Verhältnis zwischen mir und meinem Land“, sagte er zu judenfeindlich gefärbter Kritik.

Es sei legitim, seine Arbeit zu kritisieren, erklärte Levit in dem Interview. „Aber zu behaupten, ich sei ein Fake, ich täte bei allem, was ich tue, immer nur so, als ob – das ist nicht nur richtig heftig, das ist genau die Kritik, die Richard Wagner in seinem Aufsatz „Das Judenthum in der Musik“ über jüdische Komponistinnen und Komponisten formuliert: Nämlich, dass sie nur nachahmen und nicht selbst Kultur schaffen können.“