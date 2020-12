4:1-Sieg beim KAC: Vierter Haie-Streich um Hexer Tom und Knipser Daniel

Turm in der Schlacht – Haie-Goalie Tom McCollum lieferte am Sonntag beim 4:1 gegen den KAC seine beste Saisonleistung.

Klagenfurt – Außer den beiden Meniskus-operierten Adria­n Saxrud Danielsen und Henrik Hochfilzer waren bei den Haien am Sonntag in Klagenfurt alle Mann an Bord, der schwedische Neuzugang Mathias Porseland (34) feierte ein unaufgeregtes Debüt, bei dem die Innsbrucker zwischenzeitlich und vor allem in Unterzahl immer wieder ordentlich unter Beschuss gerieten. Aber der Reihe nach:

Nachdem sich Colton Saucer­man in der Offensive durchsetzte und HCI-Eigengewächs Clemens Paulweber mit seinem zweiten Saison­treffer zum 1:0 (19.) abstaubte, ging es erstmals in die Kabine. Der KAC drängte im zweiten Abschnitt auf den Ausgleich, es dauerte aber bis in Minute 32, ehe Rok Ticar im Powerplay zum 1:1 traf. Zuvor war Haie-Goalie Tom McCollum beim Gastspiel in Kärnten in vielen heiklen Szenen ein echter Fels in der Brandung.