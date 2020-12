Sanitäter bei Massenimpfungen? Kritik an Interessenkonflikt

Dass „Sanitäter bei Massenimpfungen eingesetzt werden sollen, ist sicher kein Prestige-Projekt des Roten Kreuzes“, sagt Thomas Fluckinger. Der Chefarzt des Landesverbandes Tirol des Roten Kreuzes sieht zudem einen Interessenkonflikt. ÖVP-Nationalrätin Alexandra Tanda habe im Parlament die Gesetzesänderung vorangetrieben, wonach Sanitäter entgegen den Bedenken der Ärztekammer, der Gewerkschaft und der Pflegevertretung nunmehr bei etwaigen Corona-Massenimpfungen eingesetzt werden können. Tanda sitzt für die ÖVP im Nationalrat, ist aber auch Geschäftsführerin des Roten Kreuzes Innsbruck. Fluckinger hat eine Protestnote an Tanda verfasst. Darin kritisiert er, dass Tanda als National­rätin ein Gesetz forcierte hab­e, das dem Roten Kreuz ein Geschäft verschaffe. Nach massiven Bedenken will das Land in Tirol keine Sanitäter zum Impfen einsetzen.