Urteil in Prozess um Anschlag auf Synagoge von Halle fällt

Laut Anklage versuchte er, am 9. Oktober 2019 am jüdischen Feiertag Jom Kippur bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen und die dort versammelten Menschen zu töten. Als das misslang, erschoss der 28-Jährige auf offener Straße eine zufällig vorbeilaufende Passantin und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss.