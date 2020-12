„Weihnachtswunder“: Lied holte Kundler Sängerin aus Koma

Jeden Tag habe Margreiter – selbst Gitarrist und Chef der Band – seiner 51-Jährigen Partnerin Musik vorgespielt – darunter auch die Songs ihrer frisch erschienenen Weihnachts-CD „Christmas is here“ (www.ratbatblue.at, iTunes) sowie das von Andrea so gern gesungene Lied „Carry you home“ („Ich trage dich nach Hause“) aus der Serie „Nash­ville“. „Am 11. Tag habe ich zu ihr gesagt: Weißt du, was morgen ist? Es ist unser 22. Jahrestag – und da will ich dir in die Augen schauen!“ Und so kam es. „Sie wusste, wer ich bin, und konnte Arme und Beine bewegen – nicht selbstverständlich nach einer Gehirnblutung“, bekommt der 58-Jährige Gänse­haut beim Gedanken an den Moment, als er seine wache Frau sah.