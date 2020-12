Hitziger Nationalrat: Finish im Zeichen der Krise

Wien – FPÖ-Klubchef Herbert Kickl gab gestern im Nationalrat die Schärfe des Tones vor. Er zieh die Regierung, mit den Corona-Maßnahmen und dem kommenden Lockdown eine „Weihnachtsbombe in Sachen Freiheitsberaubung“ explodieren zu lassen. Die Regierung schaffe eine „Test-Apartheid“, als Nächstes komme wohl ein Impfzwang. Folgerichtig brachte die FPÖ einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung ein.

Der Nationalrat musste am Beginn der Weihnachtswoche noch einmal zusammentreten, um einen Redaktionsfehler im Gesetz zur Begrenzung der Sonderpensionen auszubügeln. Die FPÖ nutzte die Sitzung dann zur Generalabrechnung mit der Politik der türkis-grünen Koalition und vor allem ihren Maßnahmen in der Krise. SPÖ und NEOS schlossen sich an: gemäßigter im Ton zwar, inhaltlich aber ebenso scharf.