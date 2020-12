Sport Austria fordert Impf-Strategie

Am Ende eines auch für den Sport fordernden Jahres ist am Montag bei einer Pressekonferenz von Sport Austria in Wien die Situation des organisierten Sports in der Pandemie im Mittelpunkt gestanden. Um dies aufzuzeigen waren im Oktober 2.000 Personen aus allen demografischen Gruppen repräsentativ befragt worden. Die Kernaussage ist, dass der Sport für zwei Drittel der Bevölkerung wichtig ist, aber gelitten hat. Die aktive Ausübung und der passive Konsum seien zurückgegangen.