Suchthilfe Tirol: Alkohol- und Drogenkonsum steigt rund um Weihnachten

Innsbruck – Für viele Menschen in Tirol sind die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel mit emotionalem Stress, Ängsten, Stimmungs­tiefs und Einsamkeitsgefühlen verbunden. „Heuer sorgt die Corona-Krise im ganzen Land für noch größere emotionale Belastungen, Verunsicherung und Vereinsamung“, berichtet Wolfgang Sparber, Geschäftsführer der Suchthilfe Tirol.

Personen, die zuvor schon einen bedenklichen Alkohol- oder Drogenkonsum aufgezeigt haben, würden über die Feiertage mehr konsumieren, Abstinente werden in dieser Zeit oft rückfällig. Das böse Erwachen komme für viele Menschen nach den Feiertagen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. „Dann werden erfahrungsgemäß auch unsere Beratungseinrichtungen und Beratungsangebote verstärkt in Anspruch genommen“, so Wolfgang Sparber.