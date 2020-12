Amsterdam, Brüssel, Wien, Innsbruck – Nur durch eine Impfung werden sich schwere und tödliche Verläufe von Covid-19 auf Dauer verhindern lassen. Das erste Präparat für diesen Zweck ist seit gestern auch in der Europäischen Union zugelassen. Nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur den Impfstoff von BioNTech/Pfizer gestern am Nachmittag empfahl, wollte die EU-Kommission noch am Abend grünes Licht für dessen Anwendung geben.