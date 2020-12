Eine neue Krippe in Telfs als Weihnachtsgeschenk

Ein Gemeinschaftswerk ist die Weihnachtskrippe in der Telfer Heilig-Geist-Kirche, initiiert von Franz Seewald und Bernd Pelster.

Telfs, Thaur – Eine Fastenkrippe gibt es in der Telfer Heilig-Geist-Kirche bereits seit vorigem Jahr – und gerade rechtzeitig vor den Feiertagen konnte nun auch eine neue Weihnachtskrippe gesegnet werden.

Sie ist das eindrucksvolle Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit: Der Krippenverein Telfs unter Obmann Bernd Pelster hat den Krippenberg gebaut, während Franz Seewald in mühevoller Arbeit an die 130 Figuren der Großen Papierkrippe des Josef Romed Kramer ausgeschnitten und Pepi Trostberger den Hintergrund gemalt haben. Drei Meter lang und einen Meter tief ist die neue Krippe, die Dekan Peter Scheiring bei der Segnung als würdiges „Weihnachtsgeschenk“ für die Besucher der Heilig-Geist-Kirche bezeichnete. Alterzbischof Alois Koth­gasser, der die Pfarrkirche Heiliger Geist 2002 geweiht hatte, dankte den Krippen-Initiatoren und ihren Helfern ebenfalls in bewegten Worten für ihren Einsatz.