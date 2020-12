Ethiker für ehrliche Aufklärung abseits des „Babyelefanten“

Die erste politische Reaktion auf die Corona-Pandemie im Frühjahr in Österreich könne man auch in der Rückschau als großteils positiv ansehen. Angesichts der dürftigen Informationen zum Virus und seiner Verbreitung müsse man mit den Akteuren ein Stück weit „gnädig umgehen“, so der Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien. Der politische Druck sei ja auch immer noch enorm.