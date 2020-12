Widerstandskämpferin Lotte Brainin 100-jährig verstorben

Brainin wurde 1920 in Wien als Charlotte Sonntag geboren. Sie flüchtete 1938 vor den Nationalsozialisten nach Belgien, wo sie sich der Widerstandsgruppe Österreichische Freiheitsfront anschloss. 1943 wurde sie in Brüssel verhaftet, ein Jahr später nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Auch dort war sie in einer Widerstandsgruppe aktiv. 1945 wurde Brainin in das Frauen-KZ Ravensbrück gebracht.