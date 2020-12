Autofreie Urlaubsreise nach Lienz ist auf Schiene

Lienz – „Osttirol zählt nach wie vor zu den Ski-Geheimtipps in Österreich. Wartezeiten an den Liften und Gedränge auf den Pisten sind hier kein Thema.“ Mit diesem Versprechen werben die ÖBB auf der Homepage ihres Railtours-Reisebüros für Skiurlaub in Osttirol. Ab sofort gehört der Bezirk Lienz neben Schladming, Kitzbühel oder Lech am Arlberg zum Kreis der Skidestinationen, die per Bahnpauschale buchbar sind.