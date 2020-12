Tobias Moretti als Beethoven im TV: Die Schattenseite einer Lichtgestalt

Bonn, Wien – Erklärter Regent des Kulturjahres 2020 war ja eigentlich Ludwig van Beethoven, der vor 250 Jahren, im Dezember 1770, das Licht der Welt erblickte. Viel wurde daraus aber leider nicht, denn ein Virus tauchte auf, das dem aus Bonn gebürtigen Komponisten die Jubiläumssause aber so was von vermieste: Absagen überall auf der Welt, Konzerte, Ausstellungen etc. Beethoven blieb im Jahr des Corona-Ausbruchs vielfach bloß eine Figur am Rande.