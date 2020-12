Lösung für das winterliche Parkproblem in Weerberg

„Es war klar, dass es so nicht weitergehen kann und wir handeln müssen. Deshalb haben wir ein umfangreiches Lenkungs- und Verkehrskonzept für den Wintersport am Weerberg erarbeitet“, erklärt BM Gerhard Angerer. Dieses geht nach einer kurzen Testphase mit der Öffnung des Skilifts Hüttegg am 24. Dezember in Betrieb.