Sternsinger trotz Lockdowns unterwegs - mit Abstand

Trotz des harten Lockdowns werden die Sternsinger in manchen Gemeinden im Jänner von Haus und Haus ziehen - allerdings unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. So werden Caspar, Melchior und Balthasar aufs Singen verzichten, keine Wohnräume betreten und Mundnasenschutz tragen. Das sei mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen, erklärte der Sprecher der Dreikönigsaktion Georg Bauer am Dienstag auf Anfrage. Der Segen kann aber heuer auch per Post oder in digitaler Form kommen.