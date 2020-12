Land Niederösterreich kauft 66 Werke von Hermann Nitsch

Das Land Niederösterreich hat am Dienstag den Ankauf von 66 Werken von Hermann Nitsch bekanntgegeben. Die Arbeiten bzw. Konvolute „aus wichtigen Schaffensphasen“ wurden „zur Absicherung der zukünftigen Ausstellungen“ zu einem Gesamtpreis von einer Million Euro übernommen, hieß es in einer Aussendung. Die in die Landessammlungen übernommenen Werke seien für zukünftige Schauen im Museum in Mistelbach akquiriert worden.