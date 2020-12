Innsbruck, Wien – Im Jahr 2019 gab es noch ein ähnliches Bild wie in den meisten Jahren seit 2000: Die Tiroler Wirtschaft hatte um 1,8 Prozent zugelegt und damit Gesamt-Österreich (plus 1,4 Prozent) erneut abgehängt. Neben der Industrie und der Bauwirtschaft hatte vor allem der Tourismus am meisten zum Wachstum beitragen.