Tiroler Holzriese Egger trotzt der Corona-Krise

„Insgesamt waren der Bau- und Einrichtungssektor weniger betroffen als andere Branchen“, erläutert Finanzchef Thomas Leissing. Viele Konsumenten würden aktuell in ihr Zuhause investieren, sich neue Möbel und Böden kaufen oder renovieren. „Unsere Branche profitiert von diesem ‚Cocooning-Trend‘“, so Leissing.

Nach zwei Jahren Bauzeit nahm die Egger-Gruppe im September auch die Produktion im Holzwerkstoffwerk in Lexington in den USA auf. Es ist das mittlerweile 20. Werk des weltweit tätigen Familienunternehmens und das erste Egger-Werk in Nordamerika. Das Investitionsvolumen betrug rund 440 Millionen Euro.

Trotz weiterhin gegebener Unsicherheiten durch die weltweite Corona-Pandemie sei der Ausblick auf das zweite Geschäftshalbjahr insgesamt positiv, so das Unternehmen. Herausforderungen bestünden in steigenden Rohstoffkosten, möglichen Auswirkungen eines Hard Brexit sowie in der Währungs- bzw. Inflations- und Wirtschaftsentwicklung in Argentinien.