Massenproteste in Armenien gegen Regierungschef Paschinjan

Fast 50.000 Menschen haben bei Protesten in der Südkaukasus-Republik Armenien den Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinjan gefordert. Demonstranten blockierten am Dienstag in der Hauptstadt Eriwan Straßen und umstellten Regierungsgebäude, wie ein Reporter der dpa berichtete. Demonstranten kamen aus dem ganzen Land in die Hauptstadt. Ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften schützte öffentliche Gebäude. Es gab Berichte über Zusammenstöße mit der Polizei.