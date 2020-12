Verteilung von kostenlosen FFP2-Masken startet diese Woche

Das von der Bundesregierung Anfang Dezember angekündigte Vorhaben, die ältere Bevölkerung mit kostenlosen FFP2-Masken zu versorgen, startet diese Woche. Die Verteilung von je zehn derartigen Masken an insgesamt 1,7 Millionen Personen im Alter von über 65 Jahren erfolgt in mehreren Wellen, berichtete Ö1 am Dienstag im „Journal um Acht“. Der Versand könne noch vor Weihnachten beginnen, bestätigte das Gesundheitsministerium der APA.