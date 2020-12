Brüssel für Ende von Reiseverboten für Großbritannien

Trotz der Corona-Mutation in Großbritannien ist die EU-Kommission gegen pauschale Flugverbote. Es sei zwar wichtig, vorläufige Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, zugleich müssten unerlässliche Reisen aus und nach Großbritannien sowie der Warenverkehr möglich sein, hieß es in einer Empfehlung an die EU-Staaten am Dienstag. „Flug- und Zugverbote sollten eingestellt werden, da unverzichtbare Reisen sichergestellt und Unterbrechungen der Lieferketten vermieden werden sollten.“

In den Empfehlungen der EU-Kommission, die für die EU-Staaten nicht bindend sind, hieß es weiter, dass die Mitgliedsländer koordiniert vorgehen sollten. So sollten alle nicht-notwendigen Reisen bis auf Weiteres vermieden werden. Unter anderem für EU-Bürger und Briten mit Wohnsitz in einem EU-Staat solle es Ausnahmen vom Reiseverbot geben, falls sie einen Corona-Test machten oder in Quarantäne gingen. Medizinisches Personal und andere unverzichtbare Arbeitnehmer sollen nicht in Quarantäne gehen müssen. Für Piloten, Lkw-Fahrer oder Schiffskapitäne sollten Ausnahmen von Test- und Quarantänepflichten gelten. Der Warenverkehr müsse ungestört weiterlaufen.