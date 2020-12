HCI-Obmann Hanschitz: „Platz fünf ist ein schönes Geschenk“

Innsbruck – Natürlich verzerrt die Tabelle in der Bet-at-home ICE Hockey League, weil aufgrund der Corona-Pandemie einige Teams ärger getroffen wurden (Salzburg hat erst 19 Partien absolviert), andere wie Fehervar (26 Spiele) indes einen echten Lauf (sieben Siege in Serie) haben.

Mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen – die 2:3-Penalty-Niederlage gegen Bratislava am Dienstagabend beendete den Lauf von zuvor vier Siegen in Serie – haben die Innsbrucker Haie im Dezember auch ganz dick angeschrieben. „Platz fünf ist ein schönes Weihnachtsgeschenk“, streut HCI-Obmann Günther Hanschitz Rosen – mit schmerzhaftem Blick auf die wohl noch länger leer bleibenden Ränge: „Die Halle wäre jetzt sicher öfters voll.“

Der Punktegewinn gegen die starken Slowaken, den Braden Christoffer mit seinem Ausgleich zwei Minuten vor Schluss realisierte, war ein ganz hartes Stück Arbeit. Die Haie schienen phasenweise ohne den angeschlagenen Angreifer Deven Sideroff schon am Notstromaggregat zu hängen. Deswegen gab Cheftrainer Mitch O’Keefe bis zum Gastspiel in Dornbirn am Stephanitag auch trainingsfrei: „Sie brauchen eine Pause.“ Vor elf Partien habe man sich die Top sechs bis zu Weihnachten zum Ziel gesetzt: „Und die Jungs haben es realisiert, großes Kompliment.“