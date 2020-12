Zwei Polizisten bei Messerattacke im Waldviertel verletzt

Zwei Polizisten sind am Dienstag bei einer Messerattacke in einer Marktgemeinde im Bezirk Gmünd im Waldviertel verletzt worden. Einem 58-jährigen Beamten wurden laut Exekutive mehrere Stiche zugefügt. Der Mann wurde notoperiert, war am Nachmittag aber außer Lebensgefahr. Auf seinen Kollegen (55) wurde einmal eingestochen. Ein 45-Jähriger wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen Mordversuchs und Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt.