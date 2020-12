ACV-Teststraße: Doch noch Termine vor Weihnachten

In der Teststraße beim Austria Center in Wien wird es nun doch noch weitere Terminslots vor Weihnachten geben. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Dienstag mit. Bis 26. Dezember werden 1.000 zusätzliche Termine pro Tag möglich sein. Möglich geworden sei die Kapazitätsausweitung durch die Errichtung weiterer Walk-In-Lanes und die Bereitstellung von zusätzlichem Personal. Zudem steht der Zeitpunkt für die nächsten Massentests nun fest.