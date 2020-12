Ex-Bürgermeister Scheider als Klagenfurt-Stadtrat abgewählt

Der ehemalige Klagenfurter FPÖ-Bürgermeister Christian Scheider ist am Dienstagabend im Klagenfurter Gemeinderat als Stadtrat abgewählt worden. Scheider war nach seiner Abwahl 2015 Stadtrat geworden, Anfang November kündigte er an, bei den Kommunalwahlen am 28. Februar für das Team Kärnten als Spitzenkandidat anzutreten und trat aus der FPÖ aus. Seinen Stadtratsposten legte er nicht zurück, nun wurde er abgewählt, an seiner Stelle wurde Sandra Wassermann Stadträtin.