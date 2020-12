Leipzig nach 3:0 in Augsburg im Cup weiter, Hoffenheim out

RB Leipzig ist am Dienstagabend souverän ins Achtelfinale des deutschen Fußball-Cups eingezogen. Der Bundesliga-Dritte behielt im Duell mit dem Ligakonkurrenten FC Augsburg dank Treffern von Willi Orban (11.), Yussuf Poulsen (75.) und Angelino (82.) auch in dieser Höhe völlig verdient mit 3:0 die Oberhand. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielte in der Offensive der Leipziger durch. Auf der anderen Seite konnte sich Stürmer Michael Gregoritsch nicht in Szene setzen.