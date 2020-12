EU zu Brexit-Verhandlungen „bis zur letzten Sekunde“ bereit

Die EU ist laut ihrem Chef-Unterhändler Michel Barnier bereit, die Verhandlungen mit London über ein Handelsabkommen „bis zur letzten Sekunde“ fortzuführen. „Unsere Tür bleibt bis zum Jahresende und darüber hinaus offen“, sagte Barnier nach Angaben aus übereinstimmenden Quellen am Dienstag bei einem Treffen mit Vertretern der Mitgliedsstaaten in Brüssel. Zuvor hatte demnach ein neues Angebot der Briten beim Thema Fischerei keinen Verhandlungsdurchbruch gebracht.

Zuvor hatte Barnier gesagt, er wolle den festgefahrenen Verhandlungen „einen letzten Schub“ geben. Am Vorabend hatte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit einem Telefonat mit Großbritanniens Premierminister Boris Johnson in die Gespräche eingeklinkt.

„Wir sind wirklich am entscheidenden Moment“, sagte Barnier vor dem Treffen mit den Mitgliedsstaaten am Dienstag. Er werde weiter „in voller Transparenz“ gemeinsam mit dem EU-Parlament und den EU-Staaten an einer Einigung arbeiten. Die Zeit dafür ist mittlerweile äußerst knapp.