Mindestens 21 Journalisten 2020 ermordet

Weltweit sind in diesem Jahr mindestens 21 Journalisten aufgrund ihrer Arbeit ermordet worden. Die Zahl lag damit doppelt so hoch wie im Vorjahr, wie das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) am Dienstag mitteilte. Am gefährlichsten war die Situation demnach für Medienschaffende in Mexiko, wo den Angaben zufolge mindestens fünf Journalisten getötet wurden. Mindestens 387 Journalisten weltweit befinden sich in Gefangenschaft.