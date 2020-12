Deutsche Museen gegen strengere Sicherheitschecks

Nach Attacken auf Kunstwerke in mehreren Museen hat sich der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, gegen eine drastische Verschärfung von Kontrollen in Kulturinstitutionen ausgesprochen. „Wir wollen keine Sicherheitschecks wie am Flughafen. Hoffentlich wird es nie so weit kommen“, sagte Parzinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir wollen, dass die Museen als offene Räume wahrgenommen werden.“