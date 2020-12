Psychosozialer Krisendienst hilft den Einsamen in Tirol

Innsbruck – Weihnachten – für viele, aber keineswegs für alle die schönste Zeit des Jahres. Manche Menschen fühlen sich von ihrer Umgebung unter Druck gesetzt. Bei anderen werden Erinnerungen an Schicksalsschläge wach. Und gar nicht so wenige sind einfach nur einsam, haben niemanden, den sie beschenken können oder der sie beschenkt. Dazu kommen die Auswirkungen der Corona-Krise, die die Situation noch weiter erschwert. „Man sollte seine Weihnachtsfeiertage nicht mehr so gestalten, wie man will, sollte Kontakte reduzieren und seine Familie nicht in vollem Umfang treffen. Das bedrückt jede und jeden“, stellt Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne) klar.