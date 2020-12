„The Midnight Sky“: Hoffnungsvolle Endzeit-Stimmung

„The Midnight Sky“ ist die siebte Regiearbeit von Hollywood-Star George Clooney. © Netflix/Antonello

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Während sich George Clooney die meiste Zeit als Vater der Zukunft seiner Kinder widmet, hat seine aktuelle Filmfigur mit dem Leben abgeschlossen. Der Astronom Augustine Lofthouse sitzt mutterseelenallein in einem Observatorium in der Arktis. Alle Kollegen sind evakuiert und wahrscheinlich ist der kranke Lofthouse längst der letzte Mensch auf der Erde. Er sieht dem Ende lieber allein mit den Polarlichtern unter arktischem Sternenhimmel entgegen. Durch eine menschengemachte Katastrophe ist die Erde im Jahr 2049 unbewohnbar geworden. Kein Virus, sondern Strahlung ist schuld am Untergang.

„The Midnight Sky“ ist George Clooneys siebte Regiearbeit, eine Verfilmung von Lily Brooks-Daltons Roman „Good Morning, Midnight“. Knapp vor Pandemie-Beginn im Februar abgedreht, treibt er darin die Endzeit-Stimmung auf die Spitze. In einer Rolle, die in ihrer reduziert-milden Todessehnsucht an Robert Redfords „All is lost“ erinnert, vermittelt Clooney als Regisseur dennoch humanistische Hoffnung. Denn zusätzlich zu einer anderen überraschenden Wendung, die hier nicht verraten werden soll, erinnert sich sein Augustine an eine Raumschiffmission, die völlig ahnungslos am Rückweg von der Erforschung eines bewohnbaren Mondes ist.

📽️ Trailer | The Midnight Sky

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Ein Crewmitglied ist die junge Sully; ihre Schwangerschaft als tatsächliche Zukunft der Menschheit wirkt wie ein übertriebener Drehbucheinfall. Tatsächlich ist sie aber der realen Schwangerschaft von Darstellerin Felicity Jones geschuldet, an die Clooney sein Script ehrlicherweise angepasst hat. Um die Crew zu warnen, macht sich Augustine auf den Weg durch das gefährliche Polareis zur Antenne einer zweiten Arktis-Station, während die Raumschiff-Besatzung parallel dazu mit eigenen All-Problemen kämpft.

TT-ePaper testen und eine von drei Gasser Tourenrodeln gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent