„Haydnregion NÖ“ 2021 mit umfassendem Programm

Unter dem Motto „Haydn verzaubert!“ will die Haydnregion Niederösterreich im kommenden Jahr ein Festival mit vielen Highlights bieten. Bereits das Eröffnungskonzert „Von Haydn bis Strauss“ am 6. März soll mit Stargeiger Yury Revich ein Höhepunkt werden, teilten die Organisatoren per Aussendung mit. Bis 12. Dezember 2021 sind 30 Veranstaltungen an 14 Standorten in elf Gemeinden im Bezirk Bruck an der Leitha geplant.