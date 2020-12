Erste Corona-Impfung am 27. Dezember an MedUni Wien

Am Sonntag um 9.00 Uhr wird zum ersten Mal in Österreich eine Impfung gegen das Coronavirus verabreicht. Durchgeführt wird sie von Ursula Wiedermann-Schmid, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie und dem Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer Thomas Szekeres an der MedUni Wien, gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz bekannt. „Mit der Impfung ist der Anfang für den Sieg gegen die Pandemie eingeleitet“, so Kurz.