Erste Corona-Impfung am Sonntag an der MedUni Wien

Am Sonntag um 9.00 Uhr wird zum ersten Mal in Österreich eine Impfung gegen das Coronavirus verabreicht. Die ersten Menschen, die den Impfstoff verabreicht bekommen, sind Risikopatienten einer Spezialambulanz. Es handelt sich um fünf Personen über 80 Jahre, sagte Ursula Wiedermann-Schmid, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie, die die erste Impfung durchführen wird. Alle fünf Probanden hätten sich freiwillig gemeldet, hieß es.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, dass die Sterblichkeit bei über 75-Jährigen, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, bei zehn Prozent liege. Bei über 85-Jährige würde jeder Vierte eine Infektion nicht überleben. „Mit der Impfung ist der Anfang für den Sieg gegen die Pandemie eingeleitet“, so der Kanzler weiter. Daher sei es „ein Grund zur Freude. Der Tag wird in die Geschichte eingehen“.

Unterdessen stieg in Wien ist die Zahl jener Menschen, die mit einer Coronavirusinfektion verstorben sind, auf mehr als 1.000. Konkret beträgt die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle nun 1.007 - das sind 16 mehr als noch am Tag davor. Das teilte der Krisenstab am Mittwoch mit.