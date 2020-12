Die Damenrennen am Hochstein fanden bisher alle zwei Jahre statt. Nächster Termin wäre der Dezember 2021.

Lienz – Die Diskussion über Sinn und Unsinn von Lienz als Weltcup-Austragungsort gibt es schon fast so lange, wie es die Rennen gibt. Alle zwei Jahre gastieren ja die Skidamen am Lienzer Hochstein. Doch diesmal ist es ernst. Erstmals hat die Stadtgemeinde die Subvention für die Rennen drastisch gekürzt. Statt 100.000 Euro für den bevorstehenden Termin Ende 2021 gibt es diesmal nur 30.000 Euro. Das beschloss der Gemeinderat der Osttiroler Bezirkshauptstadt in der jüngsten Sitzung.