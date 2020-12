Mutmaßlicher Vergewaltiger in Wien festgenommen

Beamten des Landeskriminalamts Wien haben am Dienstag nach umfangreichen Ermittlungen einen international gesuchten mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der 41-jährige Slowake wird beschuldigt, in Deutschland eine Frau vergewaltigt zu haben. Die Fahnder lokalisierten den Aufenthaltsort in einer Unterkunft in Favoriten. Der Zugriff erfolgte in den Morgenstunden. Der Gesuchte ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde in eine Justizanstalt gebracht, so die Polizei.